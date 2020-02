Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur l’éventuel transfert de Mbappé au Real Madrid !

Publié le 5 février 2020 à 18h15 par Th.B.

Dans les petits papiers de Zinedine Zidane et du Real Madrid, Kylian Mbappé ne tenterait pas de créer un climat délétère avec Thomas Tuchel afin de faciliter son départ du PSG. Explications.

Samedi dernier, Kylian Mbappé a été remplacé à la 69ème minute par Thomas Tuchel lors de la large victoire du PSG face à Montpellier (5-0). Un choix qui a déplu au champion du monde tricolore qui a une nouvelle fois eu une conversation sur le bord du terrain avec son coach lors de son remplacement. Un incident non isolé qui est déjà arrivé à plusieurs reprises par le passé et qui commence à être routinier. Le Parisien révélait dernièrement que Kylian Mbappé ne comprendrait pas le traitement que Tuchel lui réserve sur le terrain alors que la direction du PSG fait de lui une des figures de proue sur le plan marketing et médiatique du club. Tout cela serait-il un moyen qu’a trouvé Mbappé pour forcer son départ au Real Madrid ? Pas vraiment.

Une stratégie bien définie par le Real Madrid, les altercations entre Mbappé et Tuchel n’en feraient pas partie…