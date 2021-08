Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations fracassantes sur les méthodes du Qatar…

Publié le 25 août 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Ancien agent de Marco Verratti, Donato Di Campli a lâché un témoignage à charge sur les méthodes du Qatar, qui avait notamment usé de moyens surprenants pour empêcher le milieu de terrain italien de rejoindre Barcelone en 2017.

Les faits remontent à l’été 2017, quelques mois seulement après la terrible remontada subie par le PSG face au FC Barcelone en Ligue des Champions : Marco Verratti était courtisé par le club catalan et souhaitait s’y rendre. Son agent de l’époque, Donato Di Campli, a alors tenté de convaincre le Qatar de laisser filer Verratti au Barça, mais il semblerait que les discussions aient rapidement pris des allures de chantage comme le confie Di Campli dans un entretien accordé à Fanpage.

« Verratti a été victime de chantage »