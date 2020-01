Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Christian Eriksen serait encore loin d'être bouclé !

Publié le 14 janvier 2020 à 22h45 par J.-G.D.

Désireux d’entériner le renfort de Christian Eriksen dès cet hiver, les dirigeants de l’Inter Milan auraient vu leur offre jugée « dérisoire ».

Plusieurs clubs toquent à la porte de Christian Eriksen. Parmi eux, le PSG et l’Inter Milan. Les Lombards disposeraient d’un accord de principe avec le milieu de terrain de Tottenham, libre en juin prochain. Un contrat de quatre ans l’attendrait donc en Italie, en vue d’une arrivée au terme de la saison. Mieux, les Lombards tenteraient de convaincre les Spurs de le libérer durant ce mercato hivernal. Le club pourrait compter sur les négociations entre les Londoniens et Martin Schoots, agent d’Eriksen, pour parvenir à ses fins.

La proposition de l’Inter Milan encore insuffisante ?