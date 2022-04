Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles révélations sur le feuilleton Haaland !

Publié le 27 avril 2022 à 1h15 par Axel Cornic

Actuellement au Borussia Dortmund, Erling Haaland devrait être l’un des grands acteurs du mercato estival, avec le PSG ou encore Manchester City qui bataillent pour rafler la mise.

Protégé de Mino Raiola et considéré comme l’une des plus grandes promesses du football mondial, Erling Haaland semble se préparer au grand saut. Et les clubs prêts à lui tendre la main son nombreux ! Son nom a en effet circulé au FC Barcelone, au Real Madrid et au Paris Saint-Germain, comme nous vous l’avions d’ailleurs révélé sur le10sport.com en aout 2021. Ces dernières semaines un autre club semble toutefois avoir pris la main, puisque plusieurs médias s’accordent pour dire qu’Haaland évoluera sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City la saison prochaine.

C’est très chaud avec Manchester City, mais...