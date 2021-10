Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation à 52M€ sur le dossier Messi !

Publié le 22 octobre 2021 à 12h15 par La rédaction

Manquant de moyens pour prolonger Lionel Messi, le FC Barcelone a été obligé de se séparer de l'Argentin l'été dernier. Mais alors que le club catalan fait face à une grave crise économique, le Barça devrait toujours une importante somme d'argent au nouveau joueur du PSG.

L’été dernier, le FC Barcelone a tout tenté pour prolonger Lionel Messi. Mais faute de moyens, le club catalan a été contraint de se séparer la Pulga . La fin d’une ère pour l’Argentin qui s’est finalement engagé avec le PSG jusqu’en juin 2023. Si le départ du joueur de 34 ans a créé un véritable vide dans le coeur des supporters du FC Barcelone, le sextuple Ballon d’Or a laissé un petit souvenir aux dirigeants catalans. Et cela ne devrait pas du tout ravir Joan Laporta, alors que le Barça fait déjà face à une grave crise économique.

Le Barça doit toujours 52M€ à Messi