Mercato - PSG : Ce transfert de Campos plombé par une star du Barça

Publié le 2 août 2022 à 23h35 par La rédaction

Leandro Paredes ne ferait plus partie des plans du PSG. C’est en tous cas ce qui est annoncé dans la presse italienne, qui envoie avec insistance l’international argentin du côté de la Juventus ces derniers jours. Cependant, les Bianconeri pourraient malgré tout se pencher sur une autre piste…

Le PSG travaillerait toujours pour dégraisser son effectif. Outre les dossiers Georginio Wijnaldum, Abdou Diallo ou encore Thilo Kehrer, le board parisien travaillerait également sur un départ de Leandro Paredes. En effet, l’international argentin plairait du côté de l’Italie, où il était déjà passé entre 2015 et 2019, à l’AS Roma et Empoli. Cependant, les dirigeants parisiens auraient fixé leur prix pour Leandro Paredes, et cela pourrait freiner son transfert.

La Juve freinée par les 20M€ réclamés par le PSG pour Paredes ?

En effet, comme annoncé par TyC Sports, le PSG aurait fixé son prix concernant Leandro Paredes. Les dirigeants parisiens demanderaient en effet 20M€ à la Juventus pour le milieu de terrain argentin. Une somme qui pourrait rebuter les Bianconeri , qui envisageaient dans un premier temps une transaction sous la forme de prêt. D’après la presse italienne, l’optimisme serait de mise sur ce dossier. Cependant, une autre piste semble peu à peu se dessiner, et avec un peu plus d’insistance…

Le plan B Pjanic pour la Juventus

En effet, d’après les informations de Tuttosport , la Juventus aurait décidé de se pencher sur le dossier Miralem Pjanic. Plus vraiment en odeur de sainteté du côté du FC Barcelone, l’ancien milieu de terrain de la Roma et de la Juve serait dans les petits papiers de la direction turinoise. Après une pige d’un an en Turquie, au Besiktas, Miralem Pjanic voudrait tenter sa chance au Barça, sous les ordres de Xavi. Cependant, les Blaugrana auraient besoin de se libérer de son important salaire pour alléger leurs dépenses, et la Juventus pourrait bien sauter sur l’occasion. Un dossier qui ne fait pas les affaires du PSG…

La relation Pjanic - Allegri pour faire pencher la balance ?

En outre, la relation entre l’actuel entraîneur de la Juventus, Max Allegri, et Miralem Pjanic est évidemment à prendre en compte dans ce dossier. En effet, le coach italien apprécierait grandement le milieu de terrain du Barça, et pourrait préférer son profil à celui de Leandro Paredes. Une décision qui pourrait forcer le PSG à revoir ses plans pour l’international argentin. Reste à savoir quel sera le choix définitif de la Juventus dans cette affaire…