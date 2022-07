Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce transfert à 70M€ de Campos plombé par Tuchel ?

Publié le 3 juillet 2022 à 23h45 par Amadou Diawara

Pour renforcer la défense centrale du PSG cet été, Luis Campos aurait jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Alors que l'Inter serait contraint de vendre, le conseiller football parisien pourrait rafler la mise pour une somme proche de 70M€. Toutefois, Chelsea représenterait toujours un danger pour le PSG sur ce dossier.

Tout juste arrivé au PSG, Luis Campos a bouclé le transfert de Vitinha pour une somme proche de 41,5M€. Désireux de renforcer la défense centrale parisienne, le nouveau conseiller football du club aimerait désormais boucler le transfert de Milan Skriniar. Toutefois, Luis Campos serait contraint de mettre le prix pour rafler la mise.

Mercato - PSG : Un ancien de QSI veut faire capoter un transfert de Luis Campos https://t.co/1U1XnNmU3f pic.twitter.com/QEXCkewLut — le10sport (@le10sport) July 3, 2022

Un transfert à 70M€ pour Milan Skriniar ?

Selon les informations de Sky Italia , Luis Campos ne ménagerait pas ses efforts pour finaliser le transfert de Milan Skriniar au PSG. En effet, le nouveau conseiller football parisien insisterait auprès de l'Inter pour boucler l'opération au plus vite. Mais après avoir proposé 50M€ - plus la possibilité d'insérer Julian Draxler ou Thilo Kehrer dans la transaction - puis 60M€, Luis Campos serait contraint de lâcher environ 70M€ pour rafler la mise. Et s'il ne le fait pas, Chelsea pourrait sauter sur l'occasion.

Chelsea n'en démord pas pour Milan Skriniar