Mercato - PSG : Campos lance ses dernières cartouches pour ce transfert à 70M€

Publié le 3 juillet 2022 à 22h30 par Amadou Diawara

Tout juste arrivé au PSG en tant que conseiller football, Luis Campos voudrait à tout prix arracher Milan Skriniar à l'Inter cet été. Alors qu'ils seraient à la peine sur le plan financier, les Nerazzurri ouvriraient la porte à un transfert de leur défenseur slovaque, mais attendraient un chèque d'environ 80M€ pour le laisser filer. Toutefois, le PSG - qui insisterait pour boucler l'opération au plus vite - pourrait obtenir gain de cause grâce à une offre de 70M€.

Tout de suite après avoir finalisé la prolongation de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi aurait annoncé à Leonardo qu'il n'allait pas poursuivre l'aventure avec le PSG. Et pour remplacer le directeur sportif italo-brésilien, le président parisien a décidé de faire appel à Luis Campos. Recruté par le PSG pour endosser le rôle de conseiller football, le Portugais a déjà bouclé le transfert de Vitinha pour une somme proche de 41,5M€. Toutefois, il ne voudrait pas en rester-là pour autant.

En effet, Luis Campos serait déterminé à recruter un nouveau défenseur central, après avoir renforcé le milieu de terrain du PSG grâce à Vitinha. Dans cette optique, le conseiller football parisien aurait identifié le profil de Milan Skriniar, avant de lancer les hostilités sur ce dossier.

D'après les indiscrétions de Sky Italia , Luis Campos aurait formulé une première offre d'environ 50M€ pour boucler le transfert de Milan Skriniar, en proposant à l'Inter d'insérer Julian Draxler ou Thilo Kehrer en contrepartie dans la transaction. Toutefois, les Nerazzurri auraient balayé la proposition du conseiller football du PSG. Et après avoir lancé une deuxième offensive à hauteur de 60M€, Luis Campos pourrait finalement boucler l'opération pour une somme proche de 70M€.

