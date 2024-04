Mercato - PSG : Ce transfert à 130M€ est déjà programmé

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin, et ce, pour rejoindre le Real Madrid. Pour combler le vide laissé par son numéro 7 la saison prochaine, le club de la capitale penserait à recruter Victor Osimhen. Et cela tombe plutôt bien, puisque le Napoli aurait déjà prévu de vendre son attaquant nigérian cet été.

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG dans moins de trois mois. En effet, la star de 25 ans a décidé de claquer la porte du Parc des Princes et de rejoindre un nouveau club librement et gratuitement cet été.

Le PSG veut remplacer Mbappé par Osimhen

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé se dirige vers le Real Madrid. A moins d'un énorme retournement de situation, le numéro 7 du PSG sera un nouveau joueur merengue la saison prochaine. Mais qui prendra sa place à Paris ?

Le Napoli va vendre Osimhen cet été