Mercato - PSG : Ce qui achoppe réellement dans la négociation PSG-Mbappe

Publié le 5 février 2020 à 3h10 par La rédaction

Si le PSG n’avance pas dans la négociation avec le clan Mbappe en vue d’une prolongation, c’est pour une raison bien précise. Analyse.

Dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe fait le point sur la situation de Mbappe au PSG, affirmant que les négociations pour la prolongation de contrat de l’attaquant français, pour l’instant lié avec Paris jusqu’en juin 2022, n’avancent pas. Selon L’Équipe, le problème principal ne serait pas Tuchel, mais d’autres points de discussion. L’Équipe ne précise pas lesquels.

A minima, Mbappe veut gagner du temps

À l’analyse, ce n’est pas étonnant. Car le véritable problème n’est probablement pas le contenu de la discussion, mais la discussion elle-même. En l’état, comme analysé par le10sport.com, il apparaît évident que Mbappe n’est pas dans l’optique de prolonger avec le PSG. A minima, et c’est l’option la plus probable, il veut gagner du temps avant de définitivement trancher, notamment pour voir quel parcours fera l’équipe en C1 cette année. L’autre option, c’est que Mbappe a déjà pris sa décision et qu’il ne prolongera jamais son bail afin de rejoindre le Real Madrid, l’été prochain ou en juin 2021.