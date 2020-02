Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grosse déception de Villas-Boas pour un échec hivernal…

Publié le 5 février 2020 à 1h45 par La rédaction

André Villas-Boas était attendu en conférence de presse ce mardi midi pour évoquer le déplacement de l’Olympique de Marseille à Saint-Etienne mercredi soir. Le coach portugais a évoqué son unique regret du mercato hivernal.

L’Oympique de Marseille se déplace mercredi soir à Saint-Etienne dans le cadre de la 23ème journée de ligue 1. Benedetto, incertain après la rencontre face aux Girondins de Bordeaux dimanche dernier (0-0), fait bien partie du groupe. Ce n’est malheureusement pas le cas des jeunes Philiponeau, Chabrolle et Ali Mohamed. À ce moment là de la saison, André Villas-Boas a avoué qu'il aurait préféré les voir autre part qu’à l'OM afin qu'ils bénéficient de plus de temps de jeu.

On ne donne pas une place dans le groupe au mérite