Mercato - PSG : Ce que cache le contenu de la dernière réunion Messi-PSG…

Alexandre Higounet

En début de semaine, le média anglais The Athtletic a apporté des révélations sur l’avenir de Lionel Messi, révélant l’existence d’une réunion courant février entre le clan Messi et le PSG, au cours de laquelle Luis Campos ne serait pas parvenu à convaincre le joueur, faute d’avoir été suffisamment précis sur les contours du projet. Analyse.

Ces dernières heures, le média anglais The Athletic a fait le point sur l’avenir de Lionel Messi, qui est pour l’instant libre en juin prochain, et avec qui une discussion existe pour une prolongation de contrat, discussion qui était proche d’aboutir début janvier avant finalement d’être mise en stand-by, a priori par le clan de l’attaquant argentin.

Une réunion avec le PSG avant la C1

The Athletic affirme ainsi qu’une réunion se serait tenu à Paris avec le clan Messi, et notamment son père et conseiller, avant la double confrontation contre le Bayern Munich en Ligue des champions. Selon le média britannique, Luis Campos n’aurait pas donné assez de détails concrets quant aux contours de l’effectif de la saison prochaine pour convaincre Messi de rester au Paris Saint-Germain. La réunion aurait donc débouché sur un statu quo, qui équivaut dans le contexte à une tendance au départ de l’Argentin.

Une confirmation des choix de Campos