Mercato - PSG : Ce nouveau signe clair sur l’avenir de Messi…

Publié le 31 décembre 2020 à 19h45 par La rédaction

Un nouvel élément tend à confirmer que Messi quittera le FC Barcelone l’été prochain, laissant la voie ouverte pour le PSG.

Dans son édition du jour, le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo a livré de nouvelles informations au sujet d’un éventuel renfort offensif en janvier, rendu encore plus impérieux par la blessure de longue durée de Philippe Courtinho. Selon le média, le FC Barcelone ne devrait pas finaliser la signature de Memphis Depay faute d’argent, quand bien même le Hollandais est disponible moyennant un tout petit transfert puisqu’il n’a plus que six mois de contrat à Lyon. Mundo Deportivo cite même une source interne au club qui confie : « Nous avons perdu 300M€, on n’a pas d’argent ! ».

Barcelone ne peut même pas faire Depay…

Tout cela ne fait que confirmer un fait très simple, qui au fil des semaines apparaît de plus en plus incontournable : le Barça n’aura pas les moyens d’offrir une prolongation acceptable pour Lionel Messi. Quand bien même la plupart des candidats à la présidence du club affichent leur optimisme, avançant l’amour du joueur pour Barcelone, le fait est que cette prolongation est injouable financièrement, et ce même si Messi accepte de faire des efforts salariaux. Dans ces conditions, le PSG apparaît plus que jamais comme une solution très sérieuse pour la star argentine.