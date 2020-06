Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur qui entend bien rester cet été !

Publié le 9 juin 2020 à 5h45 par Th.B.

Seulement arrivé l’été dernier, Ander Herrera serait susceptible de déjà plier bagage, et ce dès le mercato à venir. Néanmoins, se sentant chanceux d’évoluer au PSG, l’Espagnol ne compte pas aller voir ailleurs.

En fin de contrat avec Manchester United, Ander Herrera a quitté les Red Devils l’été dernier pour gratuitement rejoindre le PSG. Cependant, le milieu de terrain espagnol aurait pu prolonger son bail, comme lui-même l’a avoué pour The Athletic . Manchester United s’est montré intéressé par une prolongation trop tard. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024, Ander Herrera a la ferme intention de poursuivre son aventure parisienne, bien que son départ ne serait pas totalement exclu dans les bureaux de la direction du PSG.

Ander Herrera vent continuer à jouer avec Neymar et Mbappé