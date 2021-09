Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur de Pochettino en remet une couche sur l'arrivée de Messi !

Publié le 29 septembre 2021 à 1h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi s'est engagé en faveur du PSG cet été. Une arrivée qui comble de bonheur Thilo Kehrer.

Alors qu'il ne pouvait pas prolonger avec le FC Barcelone, Lionel Messi a signé librement et gratuitement au PSG. Coéquipier de La Pulga à Paris, Thilo Kehrer a fait passer un message fort sur sa signature. « D’abord, c’est quelqu’un de très, très humble. Très agréable dans le vestiaire. Et en termes de footballeur, de qualité sur le terrain… On n’a pas besoin d’en parler… Tout le monde a vu ce qu’il est capable de faire depuis 15 ans. Et aux entraînements c’est toujours pareil. S'il est pareil en séance ? Oui, oui. Ça n’a pas changé » , a confié le défenseur allemand à Ouest-France à la mi-septembre.

Thilo Kehrer apprend beaucoup face à Lionel Messi