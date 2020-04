Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce gros problème qui se confirme pour Cavani...

Publié le 17 avril 2020 à 3h45 par La rédaction

En fin de contrat au PSG, Edinson Cavani ne manquera pas de convoitises cet été. Toutefois, son imposant salaire risque de refroidi de nombreux clubs et de le placer en position délicate.

Alors que son contrat prend fin dans quelques semaines, Edinson Cavani va très probablement quitter le PSG, sept ans après son arrivée et avec le statut de meilleur buteur de l'histoire du club parisien. Compte tenu du fait qu'il soit libre, le Matador va susciter de nombreuses convoitises. Toutefois, bien qu'il ne faille pas versait d'indemnité de transfert pour récupérer Edinson Cavani, il faudra tout de même lui offrir un salaire. Et c'est là que le bat blesse comme l'expliquait récemment Jorge Ameal, président de Boca Juniors. « Nous sommes fiers qu'un joueur comme Cavani dise qu'il veut porter le maillot de notre club. Mais la réalité est que notre économie n'est pas celle de Cavani (...) Nous devons penser à nos joueurs et croire en eux. Même si évidemment, personne ne discutera le fait que Cavani est un grand joueur », confiait-il au programme Pintado de Azul y Oro dont les propos sont rapportés par Olé. Un problème également rencontré par les Corinthians comme l'assure le club brésilien par le biais de son directeur du football Duilio Monteiro Alves.

Le salaire de Cavani pose problème