Mercato - OM : Carlos Tévez à l'origine d'un gros coup de Zubizarreta ? La réponse !

Publié le 17 avril 2020 à 3h30 par A.M.

Arrivé l'été dernier à l'Olympique de Marseille, Dario Benedetto assure que son départ de Boca Juniors n'est aucunement lié à une dispute avec Carlos Tévez comme certains médias argentins l'avaient suggéré.

L'été dernier, l'Olympique de Marseille a enfin déniché son attaquant tant attendu en recrutant Dario Benedetto pour près de 15M€. Toutefois, depuis son arrivée à l'OM, l'attaquant argentin n'a jamais caché que son départ de Boca Juniors n'était pas dans ses plans initialement. Par conséquent, certains médias argentins ont évoqué l'hypothèse d'un accrochage avec Carlos Tévez, très influent au sein du club de Buenos Aires. Mais Dario Benedetto dément fermement.

«C’est un mensonge de dire que je suis parti de Boca à cause de Tevez»