Mercato - PSG : Ce gros coup à 0€ est encore validé !

Publié le 21 juin 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que Georginio Wijnaldum est la première recrue estivale du PSG, Robert Pirès valide totalement le choix parisien.

En quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG a sauté sur l'occasion qui s'est présentée avec Georginio Wijnaldum. Et pour cause, le milieu de terrain néerlandais voyait son contrat prendre fin le 30 juin à Liverpool, et il a décidé de ne pas prolonger. Par conséquent, Leonardo n'a pas manqué le coche et a convaincu Georginio Wijnaldum de signer au PSG. Un très joli coup comme le souligne Robert Pirès.

«C’est une très très belle recrue pour le PSG»