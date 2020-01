Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce grand espoir de Tuchel qui annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 29 janvier 2020 à 0h15 par A.M.

Formé au PSG, où il a récemment prolongé son contrat, Colin Dagba a bien l’intention de s’imposer dans le couloir droit de la défense parisienne.

S’il y a bien un poste au PSG où une place est à prendre, c’est dans le couloir droit de la défense. En effet, Thomas Meunier voit son contrat prendre fin en juin prochain, et un départ semble aujourd’hui plus qu’envisageable. Par conséquent, Colin Dagba pourrait avoir un joli coup à jouer à l’avenir. Formé au PSG, l’international Espoirs a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2024. Et cela tombe bien, il a bien l’intention de rester longtemps au PSG.

Dagba veut «devenir titulaire au poste de latéral droit»