Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se complique fortement pour ce milieu de terrain

Publié le 15 août 2020 à 1h15 par La rédaction

L’un des objectifs du PSG pour ce mercato est de renforcer son milieu de terrain. Parmi les multiples dossiers, on retrouve le nom de Tiémoué Bakayoko. Mais le milieu français pourrait finalement atterrir en Italie.

Le PSG continuera encore cette année à chercher un milieu de terrain. Leonardo a multiplié les pistes pour renforcer le milieu parisien en ciblant plusieurs joueurs comme Ismaël Bennacer, Sergej Milinkovic-Savic et Lorenzo Pellegrini. Parmi eux on retrouve également le nom de Tiémoué Bakayoko dont Chelsea souhaiterait se débarrasser. Mais le Français pourrait bien échapper à Paris et revenir dans un club qu’il connaît déjà.

Le Milan AC en pôle position