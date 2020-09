Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo contraint d'abandonner sa grande priorité !

Publié le 19 septembre 2020 à 9h15 par La rédaction

Le PSG souhaite renforcer son milieu de terrain depuis un moment. Leonardo a donc ouvert plusieurs dossiers. Cependant, le cas d’un des joueurs visés semble bien trop compliqué pour cette année.

Voilà maintenant quelques années que le PSG ne parvient pas entourer Marco Verratti de joueurs réguliers. Leonardo est donc reparti cet été pour trouver un nouveau milieu de terrain et se renforcer. Parmi les dossiers étudiés par le directeur sportif parisien, on retrouve le nom de Sergej Milinkovic-Savic, le milieu de la Lazio Rome, devenu l’un des joueurs indéboulonnables de son équipe depuis un certain moment.

Milinkovic-Savic ne signera pas au PSG