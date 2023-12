Mercato - PSG : Ce crack dit non au boss, il a tout perdu

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a eu très chaud pour le transfert de Randal Kolo Muani. En effet, le club de la capitale a bouclé ce dossier à la toute dernière minute du marché. Alors qu'il aurait pu faire capoter l'opération Kolo Muani, Hugo Ekitike a été mis au placard par sa direction depuis plusieurs mois.

Déterminé à renforcer la pointe de son attaque, le PSG a bouclé la signature de Gonçalo Ramos. Malgré l'arrivée du buteur portugais, Luis Campos a insisté pour finaliser le transfert d'un deuxième numéro 9. Dans cette optique, le conseiller football du PSG a jeté son dévolu sur Randal Kolo Muani. Et pour faciliter la transaction, les hautes sphères parisiennes ont essayé de négocier un échange entre Hugo Ekitike et l'international français avec l'Eintracht Francfort. Toutefois, le numéro 44 du PSG a refusé au dernier moment de rejoindre le club allemand.

Ekitike a refusé de rejoindre l'Eintracht

Malgré ce rebondissement inattendu avec Hugo Ekitike, le PSG a réussi à s'offrir les services de Randal Kolo Muani dans les temps. Mais c'était moins une, puisque le club de la capitale a finalement réglé ce dossier à la dernière minute du marché. « Nous sommes heureux d'accueillir Randal Kolo Muani - international français et originaire de Paris - au Paris Saint-Germain. Il rejoint sa ville, sa maison. Nous avons beaucoup œuvré pour réaliser ce transfert. Randal est un joueur formidable, qui joue pour son pays, et qui est impliqué à 100% dans notre projet. Je suis très impatient de voir Randal porter les couleurs du PSG, et tout donner pour le club », s'est réjoui Nasser Al-Khelaïfi dans des propos rapportés sur le site officiel du PSG le 2 septembre.

Ekitike est laissé à l'écart au PSG

En ce qui concerne Hugo Ekitike, il avait la possibilité de rejoindre l'Angleterre, sa destination préférentielle, avant la fin du mercato estival. Toutefois, la direction du PSG aurait bloqué son transfert. Furieuses contre Hugo Ekitike, qui aurait pu faire capoter l'opération Randal Kolo Muani, les têtes pensantes parisiennes auraient décidé de lui faire payer. Alors que le crack de 21 ans est finalement resté à Paris, le PSG a décidé de le mettre au placard. En effet, Luis Enrique ne le considère pas comme un élément de son effectif aujourd'hui, et ce, depuis la fin du dernier mercato.