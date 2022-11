Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce crack de Galtier annonce la couleur pour son avenir

Publié le 12 novembre 2022 à 23h15

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après être passé professionnel au PSG en juillet dernier, Warren Zaïre-Emery a fait ses premiers pas en championnat, mais aussi en Ligue 1 sous les ordres de Christophe Galtier. Agé seulement de 16 ans, ce jeune milieu de terrain garde la tête sur les épaules et souhaite passer son bac avant de se consacrer pleinement à sa carrière.

Agé seulement de 16 ans, Warren Zaïre-Emery ne cesse de battre des records de précocité au PSG. Dernièrement, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du club de la capitale à jouer en C1. Le début d'une longue histoire pour le milieu de terrain, très apprécié par Christophe Galtier et considéré en interne comme l'un des plus solides espoirs. Ce samedi, Zaïre-Emery, qui est passé professionnel en juillet dernier, est revenu sur son parcours au PSG.

PSG : Surprise, Galtier prépare une nouvelle révolution https://t.co/ot2lzqLasB pic.twitter.com/mKr1dkbg2n — le10sport (@le10sport) November 12, 2022

« J’espère rester au PSG pour m’aguerrir »

« Je suis remplaçant la plupart du temps, mais c’est normal au début. Je dois apprendre, acquérir de l’expérience, travailler à l’entraînement, me perfectionner. J’espère rester au PSG pour m’aguerrir un peu et grappiller un peu de temps de jeu même si la concurrence est rude. C’est au coach d’en décider » a confié Zaïre-Emery dans un entretien accordé au Journal d'Aubervilliers .

Zaïre-Emery a un objectif loin du football