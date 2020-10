Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce constat accablant en interne sur le mercato...

Publié le 2 octobre 2020 à 9h15 par A.M.

Alors qu'en conférence de presse Thomas Tuchel n'a pas hésité à mettre la pression sur Leonardo pour la fin du mercato, en interne au PSG, le constat serait similaire.

A quelques jours de la fermeture du mercato, le Paris Saint-Germain attend toujours des renforts. Pour le moment, Leonardo a levé les options d'achat de Mauro Icardi et Sergio Rico et obtenu le prêt d'Alessandro Florenzi. Mais aux yeux de Thomas Tuchel, c'est encore très insuffisant. « C’est sport, c’est du foot, tout est possible. On sait bien que pour faire les mêmes choses, on a besoin d’un peu de chance. Si on reste avec ce groupe, honnêtement, on ne peut pas demander la même chose », confiait l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant d'afficher son inquiétude face au recrutement réalisé par d'autres gros clubs européens à l'image de l'Inter Milan ou encore Liverpool et Manchester City.

Le PSG très inquiet en interne