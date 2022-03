Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce club tente un coup de poker pour Neymar et Messi !

Publié le 14 mars 2022 à 6h45 par Th.B.

Pris en grippe par les supporters du PSG dimanche au Parc des princes, Lionel Messi et Neymar ont reçu le soutien des Newell’s Old Boys. Le club argentin a au passage invité les numéros 30 et 10 à quitter le Paris Saint-Germain pour le club de Rosario.

En mai 2021, le PSG officialisait la prolongation de contrat de Neymar jusqu’en juin 2025 avec une année supplémentaire en option. Et quelques semaines plus tard, Lionel Messi rejoignait son ancien coéquipier du FC Barcelone au PSG. Cependant, les deux stars sud-américaines ne font plus l’unanimité au PSG et ont été copieusement conspuées par les supporters du Paris Saint-Germain au Parc des princes dimanche lors de la victoire du PSG face aux Girondins de Bordeaux (3-0). Des sifflets que Cesc Fabregas a notamment regretté et qui ont fait beaucoup parler sur la toile.

Les Newell’s Old Boys incitent Messi et Neymar à débarquer à Rosario !