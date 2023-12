Mercato - PSG : Ce cadre du vestiaire valide le recrutement

Benjamin Labrousse

Désireux d’entamer un nouveau projet sportif, le PSG n’a pas hésité à recruter de nombreux joueurs cet été. Si tous les postes ont été concernés par ce recrutement XXL, Paris a mis l’accent sur un renouvellement de sa défense. Capitaine du PSG, Marquinhos semble d’ailleurs avoir apprécié les renforts défensifs parisiens.

Cet hiver, le PSG devrait se renforcer avec deux nouveaux joueurs. En effet, le journaliste Fabrizio Romano annonçait ce vendredi que Gabriel Moscardo (Corinthians) et Lucas Beraldo (São Paulo) avaient tous deux passés leur visite médicale avec succès avant de s’engager en faveur du PSG. Recruté pour 20M€, Lucas Beraldo va venir renforcer un secteur défensif bien fourni à Paris.

Le PSG a recruté du lourd pour sa défense

Car cet été, le PSG n’a pas hésité à débourser 40M€ pour Lucas Hernandez, qui a réussi ses grands débuts à Paris. Avec le retour de blessure de Nuno Mendes dans les prochains mois, le Français pourrait d’ailleurs être replacé dans l’axe de la défense, alors que le PSG avait également attiré Milan Skriniar, en fin de contrat avec l'Inter en juin dernier, dans ce secteur de jeu.

« Les nouveaux joueurs sont très forts »