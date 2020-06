Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani est toujours dans l'impasse pour son avenir...

Publié le 17 juin 2020 à 0h15 par La rédaction

Si Edinson Cavani n’a toujours pas trouvé preneur alors qu’il est libre c’est pour une raison bien précise. Elle a trouvé de nouveaux éléments de confirmation

Depuis plusieurs semaines, le10sport.com affirme que dans le dossier Edinson Cavani, le point de blocage principale tient dans les exigences financières du joueur, qui ne sont pas forcément en rapport avec sa valeur sportive. Cavani disposait d’un salaire astronomique de 14 millions net par an au PSG, et d’après la Gazzetta Dello Sport , le buteur uruguayen souhaiterait toujours 12 millions net par an dans son nouveau club.

Le salaire demandé par Cavani est hors-marché

Seulement, quand on voit qu’un joueur comme Icardi a signé à 7-8 millions net annuel au PSG, les souhaits financiers de Cavani paraissent aujourd’hui hors-marché. De fait, tous les clubs intéressés abandonnent le dossier, jugé beaucoup trop onéreux. Pour Cavani, la situation pourrait devenir problématique, car plus le temps passe, plus il pourrait se retrouver en situation fragile, même si l’allongement de la saison du fait de la crise sanitaire lui offre une marge de manœuvre supplémentaire. Cependant, l’issue la plus probable reste que l’attaquant uruguayen finisse par accepter un contrat plus bas, entre 8 et 10 millions d’euros net par an, ce qui dégagera beaucoup plus d’options