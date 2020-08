Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani, blessures… Ces énormes révélations sur l’arrivée de Neymar !

Publié le 23 août 2020 à 19h00 par D.M. mis à jour le 23 août 2020 à 19h01

Journaliste pour TV Globo, Gustavo Villani est revenu sur l’arrivée de Neymar au PSG en 2017 et sur les difficultés d’adaptation du Brésilien.

Son transfert avorté au FC Barcelone semble être de l’histoire ancienne. Il y a un an, Neymar était au centre de l’actualité en raison de ses envies de départ au FC Barcelone. Finalement, les deux clubs n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente et Neymar est resté au PSG. Il pourrait avoir fait le bon choix puisque le club parisien s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions, tandis que le FC Barcelone a chuté lourdement face au Bayern Munich en quart de finale. Comme annoncé par le 10 Sport le 16 juillet dernier, Neymar n’a jamais été aussi heureux au PSG. Pourtant, ses débuts à Paris ont été relativement compliqués.

« Les tensions avec Edinson Cavani et ses blessures ont malmené son projet »