Mercato - PSG : Campos s'est fixé une limite pour ce transfert à 50M€

Publié le 8 juillet 2022 à 21h45 par Amadou Diawara

Pour étoffer l'attaque de Christophe Galtier, Luis Campos aurait identifié plusieurs noms, dont celui de Gianluca Scamacca, avec qui il aurait très bien avancé. En effet, le conseiller football du PSG aurait coché le nom de l'attaquant de Sassuolo depuis au moins un mois et aurait lancé les hostilités ces derniers jours. Et alors que Gianluca Scamacca serait ciblé pour entrer dans la rotation de Christophe Galtier, le PSG compterait dépenser moins de 50M€ pour son transfert.

Depuis son arrivée au PSG, Luis Campos s'activerait en coulisses pour renforcer l'effectif de Christophe Galtier. Après avoir bouclé le transfert de Vitinha, le conseiller football parisien serait sur le point de finaliser l'arrivée de Milan Skriniar. Et alors qu'il souhaiterait également renforcer l'attaque du PSG cet été, Luis Campos aurait inscrit trois noms d'avant-centre sur ses tablettes d'après L'Equipe : Robert Lewandowski, Gianluca Scamacca et Hugo Ekitike.

Le PSG a accéléré pour Scamacca sans trouver d'accord

Selon les informations de L'Equipe , Luis Campos aurait coché le nom de Gianluca Scamacca depuis plus d'un mois. Ainsi, ce dossier serait le plus avancé au poste de buteur côté PSG. D'ailleurs, à en croire le média français, Luis Campos aurait mis un coup de boost pour boucler le transfert de Gianluca Scamacca au plus vite.

Le PSG dispose d'une enveloppe inférieure à 50M€ pour le transfert de Scamacca