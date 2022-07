Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert à 45M€ se précise pour Luis Campos

Publié le 8 juillet 2022 à 18h15 par Hugo Chirossel

Le Paris Saint-Germain est toujours à la recherche de sa deuxième recrue dans ce mercato estival. Le PSG a récemment officialisé l’arrivée de Vitinha, qui pourrait bientôt être rejoint par Gianluca Scamacca. Les Parisiens négocient actuellement avec Sassuolo et le dossier a des chances de se débloquer prochainement.

Le Paris Saint-Germain est sur tous les fronts. Aussi bien en attaque qu’en défense, les champions de France veulent encore se renforcer lors de ce mercato estival. Le nom de Milan Skriniar revient avec insistance depuis plusieurs semaines, mais c’est un autre joueur qui pourrait devenir la deuxième recrue parisienne après Vitinha.

Réunion prévue pour Gianluca Scamacca

En effet, d’après les informations de TuttoMercatoWeb , les dirigeants franciliens doivent rencontrer leurs homologues de Sassuolo ce vendredi concernant Gianluca Scamacca. L’attaquant de 23 ans est une des cibles principales de Luis Campos et cette réunion pourrait bien débloquer la situation.

Hugo Ekitike comme alternative

Le PSG aurait d’ores et déjà formulé une offre de 35M€ pour Scamacca, lui qui est sous contrat jusqu’en 2026. Sassuolo demande de son côté 50M€ et les Parisiens pourraient prochainement se rapprocher de ce montant avec une proposition de 40M€ plus des bonus, pour un total de 45M€. En cas d’échec avec cette piste, le média italien indique que le PSG aurait toujours en tête le nom d’Hugo Ekitike.