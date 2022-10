Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos reçoit une terrible nouvelle pour le transfert de Saliba

Publié le 31 octobre 2022 à 13h45

Toujours en quête d’un défenseur central, le PSG a des alternatives à la piste Milan Skriniar. En effet, le club de la capitale suit William Saliba, devenu titulaire indiscutable à Arsenal. Toutefois, les Gunners veulent conserver l’international français et lui auraient déjà fait une offre de prolongation.

Ce n’est pas un secret, le PSG cherche toujours un défenseur central. Même si Christophe Galtier est repassé dans un dispositif à quatre derrière, il n’exclut pas de revenir à son idée du début de saison, à savoir le 3-4-3. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG entend revenir à la charge cet hiver pour Milan Skriniar.

William Saliba a tapé dans l’œil du PSG

Mais le défenseur de l’Inter Milan n’est pas la seule piste du PSG. En cas d’échec, le club de la capitale aimerait attirer William Saliba. Brillant à Arsenal, l’ancien défenseur de l’OM a vu sa cote exploser sur le marché des transferts. Et les Gunners en ont bien conscience.

