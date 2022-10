Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos reçoit une nouvelle réponse pour ce transfert XXL

Publié le 9 octobre 2022 à 00h30

Pierrick Levallet

Toujours en quête d’un nouvel attaquant après son échec de cet été, Luis Campos aurait coché le nom de Dusan Vlahovic sur sa liste. Le conseiller sportif du PSG ne serait clairement pas contre attirer le Serbe dans la capitale. Toutefois, la Juventus n’envisagerait pas encore le départ de l’attaquant de 22 ans. Pavel Nedved compterait encore sur lui.

Cet été, Luis Campos voulait impérativement attirer un nouvel attaquant de pointe pour épauler Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Le conseiller sportif du PSG a alors exploré de nombreuses options, de Gianluca Scamacca à Robert Lewandowski en passant par Marcus Rashford ou encore Gonçalo Ramos. Mais Luis Campos n’a pas réussi à mettre la main sur cet attaquant tant attendu. Toutefois, le Portugais n’aurait pas renoncé à ce chantier pour autant.

Mercato - PSG : C’est confirmé, Campos veut recruter un gros buteur https://t.co/xKA7KsJbnG pic.twitter.com/jWowQCj0mY — le10sport (@le10sport) October 6, 2022

Le PSG a placé Vlahovic sur sa liste

Luis Campos compterait bien recruter un nouvel attaquant de pointe dans les prochains mois. Et le conseiller sportif du PSG aurait un nom bien connu du club de la capitale en tête. Le Portugais penserait à Dusan Vlahovic d’après la presse italienne. Arrivé à la Juventus à l’hiver 2022, le Serbe connaît une mauvaise phase chez la Vieille Dame . De quoi le pousser vers la sortie seulement un an après son arrivée ? Visiblement non, puisque Pavel Nedved compte encore sur lui pour l’avenir.

La Juventus compte sur Vlahovic