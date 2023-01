Mercato - PSG : Campos reçoit une grande réponse pour le «nouveau Neymar»

Arnaud De Kanel

Après avoir échoué dans la venue d'Endrick, le PSG garderait un oeil attentif sur les autres talents qui émergent au Brésil. Parmi-eux, Vitor Roque (17 ans), considéré comme le «nouveau Neymar». Le crack est également suivi par d'autres grosses cylindrées européennes. Son club, l’Athletico Paranaense, a d'ores et déjà fixé son prix.

En s'inspirant de ce qu'a fait le Real Madrid avec Vinicius Jr, Rodrygo et plus récemment Endrick, Luis Campos a des vues au Brésil. Le conseiller sportif du PSG a une pépite dans le viseur : Vitor Roque (17 ans). Mais le PSG n'est pas le seul club intéressé et l’Athletico Paranaense a prévenu l'un des prétendants.

La concurrence sera rude pour Vitor Roque

L'explosion du crack brésilien, buteur en Copa Libertadores, ne passe pas inaperçue. En plus du PSG, Mundo Deportivo relève les intérêts de la Juventus, de l'Inter Milan, de l'Atletico de Madrid ainsi que du FC Barcelone. D'ailleurs, le club catalan aurait accéléré les négociations, recevant la réponse de l’Athletico Paranaense.

Son club en réclame 30M€ + 5M€ de bonus