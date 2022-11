Mercato - PSG : Campos reçoit un avertissement à 40M€ pour ce crack

Désireux de renforcer le milieu de terrain du PSG, Luis Campos est prêt à tenter sa chance dès cet hiver pour Andrey Santos, comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com. Également intéressé, Newcastle se tiendrait prêt à lâcher les 40M€ nécessaires pour lever la clause libératoire du milieu de Vasco de Gama.

Depuis son arrivée au PSG, Luis Campos se focalise principalement sur un chantier : le milieu de terrain. L’été dernier, pour son premier mercato avec le club de la capitale, le conseiller sportif du PSG a fait venir Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Et Luis Campos ne compte pas en rester là.

Comme l’a révélé en exclusivité le10Sport.com, le PSG s’intéresse à Andrey Santos, tout comme le FC Barcelone ou encore Newcastle. Paris pourrait même tenter de le faire venir dès cet hiver… à condition que le PSG soit assez convaincant !

🚨 #EXCL | Andrey Santos' contract with Vasco de Gama end in 2027 with a €40 million termination clause.⚠️ Newcastle are keen to pay his termination clause to sign the 18-year-old Brazilian talent. 🇧🇷⬛#VascoDaGama ⬛ #NUFC https://t.co/7ngy4ygLiu pic.twitter.com/3DEX9hZd1H