Transferts – PSG : Luis Campos repart à zéro pour son mercato

La rédaction

Le mois de janvier approche et comme souvent, le PSG devrait être un acteur majeur du mercato. Toutefois, le conseiller sportif Luis Campos doit déjà faire face à deux échecs dans sa volonté de densifier le secteur défensif.

Longtemps, Luis Campos a fait de Milan Skriniar sa priorité. Dans sa quête de recrutement d’un défenseur central, le Slovaque était le profil idéal mais ce dernier va prochainement prolonger à l’Inter Milan. Pour oublier cet échec, le Portugais s’est alors orienté du côté de l’AC Milan avec Pierre Kalulu, mais là aussi, ça ne s’est pas passé comme prévu.

La piste Skriniar définitivement enterrée

C’est la fin d’un long feuilleton au PSG. Lors du dernier mercato, Luis Campos a tout fait pour recruter le Slovaque, sans succès. En effet, l’Inter Milan réclamait pas moins de 80M€ alors que le défenseur central est en fin de contrat en juin prochain. L’opération ne va finalement pas aboutir et le joueur va prochainement prolonger avec les Nerazzurri. Un gros coup dur pour le PSG et Campos qui n’a pas tardé à trouver une autre solution.

Coupe du monde 2022 : Le Brésil tient déjà le remplaçant de Neymar https://t.co/DsGO4MeEVj pic.twitter.com/M4FdCKg27P — le10sport (@le10sport) November 25, 2022

Le plan B Kalulu tombe à l’eau