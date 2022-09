Foot - Mercato - PSG

PSG : Cette révélation ahurissante sur le transfert de Soler

Publié le 3 septembre 2022 à 13h45 par Amadou Diawara

Dans les derniers instants du mercato estival, le PSG a officialisé le transfert de Carlos Soler. Mais avant de trouver un accord final avec le CF Valence, le club de la capitale aurait pu voir Antero Henrique faire capoter l'opération. En effet, le club espagnol aurait reçu une offre surprenante de la part de l'ex-directeur sportif du PSG seulement quelques heures après une proposition formulée par Luis Campos.

Après avoir bouclé les transferts de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches et de Fabian Ruiz, le PSG a officialisé la signature de Carlos Soler. En effet, le milieu offensif espagnol s'est engagé officiellement en faveur du club de la capitale le dernier jour du mercato estival, soit jeudi.

Henrique a formulé une offre à Valence quelques heures après Campos

Peu après sa signature, Carlos Soler a fait part de son immense joie de rejoindre le PSG. « (Quel sentiment prédomine au moment de devenir un joueur du Paris Saint-Germain ?) Je voudrais remercier tout le monde pour l'accueil que j'ai reçu. Je suis très heureux ! C'est une nouvelle aventure dans ma carrière, la première en dehors de Valence et en dehors d'Espagne, et je me sens très fier et très excité à l'idée de commencer à travailler avec mes coéquipiers ! J'ai hâte de les rencontrer et de tout donner pour ce maillot » , s'est enflammé le nouveau protégé de Christophe Galtier.

Henrique a proposé un prêt avec option d'achat pour Carlos Soler