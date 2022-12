Mercato - PSG : Campos est fixé pour ce transfert XXL, ce sera 90M€

Arnaud De Kanel

Durant le dernier mercato estival, le PSG ciblait Marcus Rashford afin de renforcer son secteur offensif mais également de récupérer la place laissée libre par Arnaud Kalimuendo. Néanmoins, l'attaquant anglais était resté à Manchester United, son club s'opposant à une vente. Si Luis Campos souhaite toujours boucler le dossier, il connait désormais le prix à payer.

A la recherche de nouveaux profils en attaque pour satisfaire les demandes de Kylian Mbappé, Luis Campos ciblerait Marcus Rashford. L'attaquant de Manchester United brille avec la sélection anglaise depuis le début du Mondial et son club pourrait en profiter pour faire monter les enchères. Son prix est fixé.

Mercato - PSG : Mbappé sur le départ ? Un proche du vestiaire lâche sa réponse https://t.co/OSquEV60YS pic.twitter.com/jpHncWds5M — le10sport (@le10sport) December 5, 2022

United réclame 90M€ pour Rashford

Marcus Rashford retrouve son niveau au Mondial. Une aubaine pour Manchester United qui compte bien refroidir ses courtisans. D'après les informations du Mirror , il faudra débourser 90M€ pour s'attacher les services de l'Anglais. Son prix pourrait encore augmenter car son club aimerait que l'aventure perdure.

Rashford parti pour prolonger ?