Foot - Mercato - PSG

Mercato -PSG : Campos attend un signe pour le transfert de Skriniar

En tant que conseiller football qui fait de lui la tête chercheuse des joueurs à recruter au PSG, Luis Campos aurait pour but d’attirer Milan Skriniar à Paris. Pour autant, il faudrait que l’Inter revienne sur sa position initiale au niveau de l’indemnité d’un transfert auquel il ne manquerait que le feu vert du pensionnaire de Serie A.

Luis Campos pourrait-il passer à côté de son dossier prioritaire dans le secteur offensif ? Dès lors que sa nomination en tant que conseiller officiel est devenue officielle le 10 juin dernier, le dirigeant portugais aurait eu une idée précise pour injecter du sang neuf dans l’effectif parisien qui allait devenir celui de Christophe Galtier. Et l’heureux élu n’était et ne serait toujours autre que Milan Skriniar.

Et c’est notamment ce que L’Équipe a souligné ce mardi. Dans ses colonnes, le quotidien sportif a affirmé qu’un accord aurait déjà été trouvé entre le PSG, Milan Skriniar et son représentant. Cependant, Antero Henrique pousserait toujours auprès de l’Inter afin de parvenir à obtenir l’aval de la direction nerazzurri au niveau du montant du transfert qui poserait toujours problème à l’instant T.

Also told PSG have now ended their interest in Fofana this window. Club not prepared to pay above £65m having valued him even lower initially. Milan Skriniar remains a possibility with hope Inter might soften slightly on asking price. PSG have already agreed terms with Skriniar.