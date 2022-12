Mercato - PSG : Campos a une fenêtre de tir pour le transfert de Skriniar

Axel Cornic

Milan Skriniar a été l’une des obsessions de Luis Campos cet été et selon nos informations, il e restera pour le mercato de janvier. Le défenseur central n’a en effet toujours pas prolongé son contrat avec l’Inter et à partir du 1er janvier, il pourra déjà s’engager avec d’autres clubs. Et la chance pourrait bien être du côté du Paris Saint-Germain...

Le PSG a cruellement besoin de renforts en défense, même si Nordi Mukiele et Danilo Pereira ont pour dépanner à ce poste. Ainsi, comme lors du dernier mercato, nous vous avons révélé sur le10sport.com l’intention de Luis Campos de tenter sa chance avec Milan Skriniar. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A, le Slovaque serait un renfort de tout premier choix pour le PSG.

Skriniar n’a toujours pas prolongé, le PSG revient à la charge

Après la fin du mercato estival, l’échec du PSG était fêté du côté de Milan, avec l’impression qu’une prolongation de contrat allait être la seule solution. Pourtant les mois ont passé et Milan Skriniar n’a toujours pas signé de nouveau contrat ! Les médias italiens expliquent que cela est notamment lié au salaire proposé par l’Inter, qui se serait arrêté à 6M€ net par an, hors bonus.

L’Inter repousse son ultimatum