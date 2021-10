Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça va se compliquer pour ce successeur de Kylian Mbappé !

Publié le 1 octobre 2021 à 5h30 par T.M.

Annoncé comme l’une des pistes du PSG pour remplacer Kylian Mbappé, Robert Lewandowski serait très loin d’un départ du Bayern Munich.

Cet été, le PSG a finalement conservé Kylian Mbappé. Le club de la capitale a refusé les différentes propositions du Real Madrid, mais au final, le Français pourrait bel et bien s’en aller. Etant dans sa dernière année de contrat, Mbappé sera donc libre à la fin de la saison s’il ne prolonge pas d’ici là. Et un départ semble se rapprocher pour le champion du monde. Cela serait alors une immense perte pour le PSG, qui devra le remplacer.

Un avenir… au Bayern Munich !