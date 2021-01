Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça va bientôt bouger dans le sens des départs…

Publié le 23 janvier 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Les finances du PSG étant dans un état assez préoccupant, Leonardo aurait un objectif de ventes fixé à 60M€ pour les mois à venir. Et une vague de départ se prépare donc en coulisses…

« Nous sommes à l’écoute, forcément. C’est un travail excitant que de se réinventer en cette période de crise. En revanche, je reconnais que je suis moins bon sur les ventes. Mais, pour ma défense, personne n’achète. Ou beaucoup moins qu’avant », confiait dernièrement Leonardo dans les colonnes de France Football , et admettant donc qu’il avait du mal à boucler des ventes au PSG. Et pourtant, la situation urge en coulisses vu les finances actuelles du club de la capitale, et Leonardo aurait la pression à ce sujet.

Le PSG doit faire 60M€ de ventes

Comme l’a annoncé L’Equipe vendredi, le PSG va devoir compenser ses pertes dues l'absence de revenus de billetterie et à la baisse des Droits TV, et pour se faire, Leonardo devra vendre à hauteur de 60M€. Plusieurs éléments annoncés sur le départ comme Idrissa Gueye, Ander Herrera, Colin Dagba ou encore Leandro Paredes pourraient donc être poussés vers la sortie par le PSG…