Mercato - PSG : Ça se confirme pour le choix fort du PSG avec Mbappé…

Publié le 15 septembre 2021 à 22h40 par La rédaction

En Espagne, certains médias affirment ces dernières heures que le PSG a bien tenté de mettre en place un échange Mbappe-Vinicius + argent avec Madrid. Analyse.

Ces dernières heures, le média espagnol OK Diario a affirmé que le PSG aurait bel et bien suggéré au Real Madrid l’hypothèse d’un échange entre Vinicius Jr et Kylian Mbappe, suggestion repoussée par le club merengue, Florentino Pérez n’envisageant absolument pas de se séparer de son attaquant brésilien. Que faut-il en penser ?

Paris cherchait un successeur…

Si ces informations s’avèrent exactes, alors elles confirment un fait très clair : pour laisser partir Kylian Mbappe, le Paris Saint-Germain a tenté de recruter un successeur d’un calibre proche ou équivalent, en récupérant Vinicius dans le deal ou en mettant sur pied les opérations Lewandowski ou Haaland. Comme il n’a pas été en mesure de boucler l’un de ses deals, le PSG a fermé la porte.