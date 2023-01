Mercato - PSG : Ça se complique pour le transfert de Thuram

À la recherche de renforts sur le plan offensif, Luis Campos suivrait de près la situation de Marcus Thuram, d'autant que l'attaquant de 25 ans n'aurait pas prévu de prolonger dans son club alors que son contrat expire en juin prochain. Cependant, le PSG ne serait pas seul sur ce dossier et pourrait bien se faire devancer dans les prochains jours.

Ne disposant pas d’énormément d’options sur le front de l’attaque, Christophe Galtier ne serait pas contre un peu de renfort dans ce secteur. Luis Campos multiplierait donc les pistes sur le marché des transferts. Et récemment, le conseiller football du PSG était annoncé sur le dossier Marcus Thuram. L’international français est en fin de contrat en juin prochain avec le Borussia Mönchengladbach. Cependant, un autre prétendant pourrait bien lui passer devant dans les négociations.

Chelsea consider Marcus Thuram as big opportunity on the market — with further talks to take place in the next days to discuss conditions and price tag for January. 🔵 #CFCThuram will consider all his options as he won’t extend contract with Borussia and he’d be free in June. pic.twitter.com/U7d3dAOK45