Mercato - PSG : Ça se complique pour cette piste à 40M€...

Publié le 28 février 2021 à 7h15 par A.C.

Rodrigo De Paul fait partie des milieux de terrain suivis par le Paris Saint-Germain pour le prochain mercato estival.

Le visage du milieu de terrain du Paris Saint-Germain pourrait beaucoup changer la saison prochaine. L’Équipe a révélé que Mauricio Pochettino souhaiterait recruter des profils différents, notamment un milieu « plus coureur et plus apte aux changements de rythme », tandis que certains joueurs pourraient plier bagages. Cela serait notamment le cas d’Idrissa Gueye et de Rafinha, qui ne trouve décidément pas beaucoup de place depuis l’arrivée de Pochettino au PSG.

L’Inter fonce sur De Paul