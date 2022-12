Mercato - PSG : Ça s'agite en coulisses pour le transfert de Skriniar

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, Milan Skriniar est toujours suivi de près par le PSG, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Conscients de la situation, les Nerazzurri auraient déjà tout prévu en cas de départ de leur défenseur slovaque. En effet, la direction de l'Inter penserait à remplacer Milan Skriniar par Giorgio Scalvini, Kalidou Koulibaly ou Chris Smalling.

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos a fait du recrutement de Milan Skriniar une priorité. Toutefois, le conseiller football du PSG n'a pas réussi à faire plier la direction de l'Inter pour le transfert du Slovaque. Malgré tout, Luis Campos n'a pas abandonné l'idée de recruter Milan Skriniar.

PSG : «Détruit», Neymar a fait passer un message fort à Galtier https://t.co/8SDi310rwH pic.twitter.com/unP5VeoeZJ — le10sport (@le10sport) December 27, 2022

L'Inter s'active pour la succession de Skriniar

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos compte revenir à la charge au mois de janvier pour boucler le transfert de Milan Skriniar. Et cela tombe plutôt bien, puisque l'Inter préparerait le départ de son numéro 37, qui est engagé jusqu'au 30 juin.

Scalvini, Koulibaly et Smalling dans les petits papiers de l'Inter