Mercato - PSG : Ça s’agite en coulisses pour cette pépite de Pochettino !

Publié le 5 juillet 2021 à 15h45 par H.G.

Alors que Garisonne Innocent est barré par la concurrence au PSG, plusieurs clubs seraient disposés à l’accueillir cet été.

Le moins que l’on puisse dire est que le porte de gardien de but est bien fourni au PSG avec les présences de Keylor Navas et de Sergio Rico, tout en sachant que Gianluigi Donnarumma effectuera bientôt son arrivée dans la capitale française. Ainsi, les perpectives d’évolution sont impossibles pour certains jeunes éléments du club parisien. Garisonne Innocent est notamment concerné, lui qui revient d’un prêt d’un an au SM Caen et, logiquement, le PSG serait en train de lui chercher une porte de sortie.

Trois clubs se positionnent pour Garisonne Innocent