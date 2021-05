Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’active en coulisses pour cette piste colossale de Leonardo !

Publié le 29 mai 2021 à 19h45 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2024, Miralem Pjanic aurait pris la décision de quitter le FC Barcelone. Ses agents proposent ses services à de nombreux clubs et notamment au PSG.

Arrivé en provenance de la Juventus lors du dernier mercato estival, Miralem Pjanic pourrait déjà mettre fin à son aventure au FC Barcelone. Ne rentrant pas dans les plans de Ronald Koeman, le milieu de terrain aurait pris la décision de quitter la Catalogne, et ce même si le Néerlandais est remercié dans les prochains jours. Sous contrat jusqu’en 2024, Pjanic est désormais à la recherche d’un nouveau club et ses agents s’activent en coulisse pour lui trouver une équipe au sein de laquelle il pourrait s’épanouir.

PSG, Chelsea et les clubs de Serie A ont été sondés