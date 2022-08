Foot - Mercato - PSG

PSG : Ça repart de plus belle pour le transfert de cet indésirable

Publié le 4 août 2022 à 20h15 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 4 août 2022 à 20h17

Dans l’ombre de Marquinhos, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer n’a quasiment plus de temps de jeu avec le PSG. A un an de la fin de son contrat, l’international allemand a été placé sur la liste des transferts du club parisien. Et après avoir bouclé l’arrivée d’Alex Telles, le FC Séville aurait prévu de s'attaquer au défenseur du club de la capitale.

Le PSG veut se débarrasser de Thilo Kehrer

Alors que les départs de Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye et Leandro Paredes sont en bonne voie, le PSG pourrait bientôt se séparer de Thilo Kehrer. Barré par la concurrence en défense, l’international allemand n’a jamais réussi à s’imposer à Paris. A un an de la fin du contrat de Thilo Kehrer, un transfert semble être la seule issue pour qu’il retrouve du plaisir.

Official, confirmed. Alex Telles has joined Sevilla on loan until June 2023 from Manchester United. Deal now sealed after medical completed on Wednesday. 🔴🤝 #SevillaSevilla will pay €2m as part of salary. Next target: Thilo Kehrer. pic.twitter.com/KYwQ0XEa27 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2022

Séville lance l’opération Kehrer après avoir recruté Alex Telles

Et heureusement pour le PSG, Thilo Kehrer a des prétendants. A en croire les informations de Fabrizio Romano, le FC Séville serait d'ailleurs prêt à se pencher sur ce dossier après avoir officialisé le prêt d’Alex Telles en provenance de Manchester United. En effet, le club andalou aurait décidé de se jeter dès maintenant sur Thilo Kehrer.