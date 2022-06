Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça bloque pour le départ de Mauricio Pochettino

Publié le 22 juin 2022 à 21h30 par Dan Marciano

Comme annoncé par le10Sport.com, Christophe Galtier sera le prochain entraîneur du PSG. Mais avant d'acter l'arrivée du technicien français, le club parisien doit acter le départ de Mauricio Pochettino. Un accord aurait été trouvé avec l'Argentin, mais pas avec ses adjoints. Les négociations se poursuivent pour essayer de trouver une solution le plus vite possible.

De retour à Paris, Nasser Al-Khelaïfi a fait le tour des médias ce mardi. L'occasion pour le président du PSG de se prononcer sur plusieurs sujets, notamment sur l'avenir de Mauricio Pochettino. « Nous ne pouvons pas encore en parler, nous le ferons en temps voulu, pas maintenant » a-t-il répondu à Marca , esquivant la question. Mais son destin ne fait plus le moindre doute. En interne, son départ a été acté il y a plusieurs semaines. Le responsable qatari a d'ailleurs reconnu avoir eu des discussions avec Christophe Galtier, pressenti pour prendre sa succession : « On a une short-list de coachs, on discute avec Nice, ce n’est pas un secret. J’espère qu’on trouvera rapidement un accord mais je respecte Nice et le président Rivère, chacun défend ses intérêts ». Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, l'actuel coach de l'OGC Nice n'a pas encore trouvé d'accord avec le PSG, mais sa venue n'est plus qu'une question de temps.





Ça coince avec les adjoints de Pochettino