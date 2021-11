Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça bloque de partout pour la succession de Kylian Mbappé !

Publié le 15 novembre 2021 à 16h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé semble déjà promis au départ libre en direction du Real Madrid. Et malgré les différentes pistes activées en coulisses pour sa succession, aucune d’entre elles ne semble en passe de se concrétiser…

Récemment interrogé au micro de TNT Sport, Kylian Mbappé a jeté un nouveau froid sur son avenir au PSG alors que son contrat prendra fin en juin prochain : « Je ne sais pas, je ne sais pas encore (sourire). Je suis là. Cette saison, j’ai dit que j’ai passé cinq années extraordinaires, j’ai profité de chaque instant et je continue à le faire. Maintenant, plein de grandes choses vont venir, de grandes échéances, mais j’ai déjà parlé de cela », a indiqué Mbappé. Courtisé avec insistance par le Real Madrid, l’attaquant français semble donc bien parti pour s’en aller libre en juillet prochain, mais où en est concrètement la direction du PSG dans le cadre de sa succession ?

Haaland, Osimhen, Vlahovic… Ça n’avance pas

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité en août dernier, le PSG songe sérieusement à Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Erling Haaland (Borussia Dortmund) pour remplacer Kylian Mbappé à l’été 2022. Sauf que Sport Bild assure ce lundi que la direction du Borussia Dortmund serait disposé à offrir un nouveau contrat colossal (entre 16 et 18M€ par an) pour retenir Haaland en Allemagne. Par ailleurs, alors que le PSG a des vues sur Victor Osimhen, la Gazzetta dello Sport indique de son côté que Naples envisage également de prolonger le buteur nigérian, actuellement engagé jusqu’en juin 2025. Et enfin, de son côté, Dusan Vlahovic (Fiorentina) s’est montré très énigmatique dimanche soir au sujet de son avenir : « Mon avenir ? Je veux juste travailler encore plus dur et avoir très faim de victoires et de buts. Si je fais ça, je pense qu'à la fin tout ira bien ». En clair, le PSG ne semble avoir pris l’avantage dans ces différents dossiers, et la succession de Mbappé semble encore loin d’être réglée, même si le club de la capitale a eu le temps de s’y préparer étant donné qu’il avait déjà souhaité claquer la porte l’été dernier.

